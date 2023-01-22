NBC – вслед за другими IT-гигантами Google сократил тысячи сотрудников

Руководство Google объявило об увольнении 12 тыс. работников компании. Ранее на значительное сокращение персонала пошли такие крупные корпорации, как Amazon и Microsoft. Впрочем, на подобный шаг вынуждены идти даже небольшие фирмы, занятые в технологической сфере, передаёт NBC.

Alphabet, материнская компания Google, стала последним технологическим гигантом, который сократил свой штат. Сегодня она объявила об увольнении шести процентов сотрудников. В электронном письме работникам генеральный директор компании заявил, что они «нанимали, исходя из другой экономической реальности, чем та, с которой столкнулись сегодня».

Google, уволивший 12 тысяч человек, встаёт в один ряд с другими IT-гигантами, которые увеличили персонал во время пандемии. На этой неделе Microsoft заявила, что сократит около 10 тысяч работников. Amazon начала увольнения, которые, как ожидается, затронут 18 тысяч сотрудников. И всё это после того, как в конце прошлого года Meta* заявила, что увольняет 11 тысяч человек.

Небольшие технологические компании также сокращают численность персонала.

ЭМБЕР ФИЛДС, экс-сотрудница Stitch Fix: Со мной такое произошло впервые, поэтому совершенно застало врасплох.

Две недели назад жительница Луисвилля, штат Кентукки, Эмбер Филдс лишилась работы в дизайнерском онлайн-сервисе Stitch Fix.

БРАЙАН ЧЕНГ, корреспондент NBC: Насколько легко или сложно сейчас найти работу в IT-сфере?

ЭМБЕР ФИЛДС: Очень сложно. Действует мораторий на приём новых сотрудников и заполнение вакантных должностей. Они говорят: «Мы не только не нанимаем, но и не замещаем тех, кого только что уволили».

По словам экспертов, на фоне исторически низкого уровня безработицы в 3,5 процента увольнения в технологическом секторе пока выглядят сдержанными.

ДЖУЛИА ПОЛЛАК, главный экономист рекрутиноговой компании ZipRecruiter: Вопрос в том, будут ли они (сокращения в IT-секторе. — ИноТВ) просто лёгкой рябью или превратятся в лавину.

ФРС, повышающий процентную ставку, прогнозирует рост безработицы до 4,6 процента. Это может означать, что ещё 1,8 миллиона американцев потеряют работу.

Между тем Эмбер уделяет время собственному стартап-проекту.

ЭМБЕР ФИЛДС: Я вхожу в раж, потому что у меня есть этот маленький человечек (сын. — ИноТВ), который смотрит на меня с вопросом: «А что мы будем кушать сегодня?». И отвечаю: «Ты прав. Дай-ка мне подумать».

Десятки тысяч рабочих сейчас находятся в таком же положении.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: И, Брайан, если говорить о ситуации в целом, то насколько трудно будет некоторым из этих уволенных сотрудников найти работу?

БРАЙАН ЧЕНГ: Что ж, Лестер, это будет нелегко. Но последние данные, которые у нас есть, показывают, что в нашей стране 10,5 миллиона вакансий. Проблема в том, что в таких секторах, как IT, с учётом финансовых помех существует разрыв между доступными позициями и кадровым резервом, который неожиданно стал намного больше.

ЛЕСТЕР ХОЛТ: Ясно, Брайан. Большое спасибо.

Дата публикации 21 января 2023 года.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.