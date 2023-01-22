Филиппов день: что нельзя делать в праздник 22 января

ИСТОРИЯ

В этот православный праздник христиане вспоминают святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, который жил при Иване Грозном и однажды пошел против его воли. За это праведник и пострадал.

Святой Филипп был известен как обличитель опричнины. За такие действия Иван Грозный лишил Филиппа сана и сослал в Успенский монастырь в Твери. Там бывшего митрополита жестоко убил опричник Малюта Скуратов.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот церковный праздник люди стремились навести порядок у себя в жилище и в душе, очистить помыслы и расставить все в своем уме на места – решить, на чьей он стороне. За время новогодних праздников в доме накапливалось много дел. Хозяйки занимались стиркой, уборкой и глажкой белья. Мужчины выполняли тяжелый труд.

22 января считается хорошей приметой посетить баню. Таким образом люди смывали с себя Святки (период от Рождества до Крещенского Сочельника).

Если в этот церковный праздник стоит ясная погода, предстоит урожайный и благополучный год. Если вороны залетают высоко на макушки веток, значит жди лютых морозов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ЯНВАРЯ

В это православный праздник строго запрещается конфликтовать с близкими и сквернословить. Кроме того, нельзя пришивать к одежде пуговицы, иначе не выгонишь из головы старые беды.