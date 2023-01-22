Мнение: Французы не хотят работать?

Во Франции прошли протесты против пенсионной реформы. Суть реформы – постепенное увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Профсоюзы говорят, что в протестах приняли участие 2 млн человек. Полиция подсчитала 1,1 млн человек. Что тоже много.

О чем говорят цифры количества участников протестов против пенсионной реформы во Франции? О том, что французы не хотят вкалывать до 64 лет? Хотят выходить на пенсию в 62 года. То ли дело в России? Россияне хотят работать? Все, как один поддержали пенсионную реформу? Все, как один, хотя работать до 65 лет?

Фотография отсюда

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