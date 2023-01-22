 

Китайцы отмечают наступление Нового года по лунному календарю

22.01.2023, 0:01, Новости дня
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Жители Китая встречают наступление Нового года по лунному календарю (Чуньцзе), ы стране отменили ковидные ограничения и запретили праздничные фейерверки.

Это первый Новый год с начала пандемии COVID-19, когда жители КНР могут свободно путешествовать по стране, после снятия антиковидных ограничений. Как сообщило Государственное управление по делам иммиграции КНР, число въездов и выездов с территории Китая в период приближающихся каникул по случаю Нового года по лунному календарю составит около 600 тыс., что два раза больше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

В Китае на время праздничных каникул закрылись некоторые рестораны, банки, магазины и государственные учреждения, работают лишь полиция, пожарные и другие экстренные службы.

Между тем, в Пекине ввели запрет на традиционные для китайского Нового года фейерверки в связи с мерами безопасности. В то же время ожидается, что в Пекине возобновится после пандемии проведение традиционных храмовых ярмарок и других праздничных мероприятий.

Новый год по лунному календарю (Чуньцзе) наступил в ночь с 21 на 22 января и продлится до 10 февраля 2024 года. Его покровитель — водяной кролик, основные цвета которого черный и синий. Для жителей Китая Чуньцзе – это один из самых главных праздников, отмечаемых по лунному календарю, традиционное время для туристических поездок и посещения родных мест.

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