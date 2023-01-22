Виктор Бут захотел принимать участие в работе по возвращению россиян из тюрем США и ЕС

Бизнесмен Виктор Бут решил принять участие в работе по возвращению в Россию сограждан, удерживаемых в США и странах ЕС.

Бут подтвердил, что хочет принимать участие в работе по возвращению россиян из заключения в США и ЕС, только о конкретной форме участия «сейчас еще рано говорить», передает ТАСС.

«Задачей, которая на самом деле нацелена на возвращение нескольких сотен человек, занимаются недостаточно, поэтому занимаемся инициативно. Даем проблему, формируем правовую позицию в системе координат той страны, где человек задержан, оплачиваем адвокатов, <…> проводим переговоры и возвращаем», – сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Напомним, Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году 45-летний предприниматель Бут был арестован в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием.

В 2012 году Бут был осужден на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов.

—