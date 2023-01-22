 

Главред RT France объявила о прекращении деятельности телеканала

22.01.2023, 0:00, Новости дня
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Главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о прекращении деятельности телеканала в связи с блокировкой счетов.

Федорова сообщила, что счета телеканала заморожены по требованию главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, в связи с чем канал не может более продолжать деятельность, передает ТАСС.

О закрытии канала сказано и в официальном заявлении, размещенном на сайте RT France.

«После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели – закрытия RT France», – говорится в сообщении телеканала.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ответит на блокировку счетов RT France во Франции, ограничения затронут французские средства массовой информации в России.

Напомним, 30 марта Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено RT.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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