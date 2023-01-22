МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме

МИД Турции в субботу решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

В турецком дипведомстве заявили, что решительно осудили акцию в Стокгольме, которая является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, передает ТАСС.

Также в МИД Турции призвали Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме.

Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. В Турции потребовали от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана.

До этого турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику,

15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).

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