И.о. главы минрегиона Украины Лозинский заподозрен в хищении бюджетных средств и задержан

Замминистра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, который исполняет обязанности главы ведомства, задержан, его подозревают в хищении бюджетных средств, сообщило министерство.

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало Лозинского. Министерство сообщило, что Лозинского уволят, соответствующее распоряжение отдано украинским вице-премьером Александром Кубраковым, передает ТАСС.

—