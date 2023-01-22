 

И.о. главы минрегиона Украины Лозинский заподозрен в хищении бюджетных средств и задержан

22.01.2023, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Замминистра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, который исполняет обязанности главы ведомства, задержан, его подозревают в хищении бюджетных средств, сообщило министерство.

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало Лозинского. Министерство сообщило, что Лозинского уволят, соответствующее распоряжение отдано украинским вице-премьером Александром Кубраковым, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03.22 / России грозит дефолт из-за санкций – аналитики JP Morgan

09.07.20 / ABC News – COVID-19 всё чаще поражает американскую молодёжь

10.10.21 / Маск рассказал, когда выпустят первую Tesla европейского производства

04.08.21 / Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины

13.01.21 / “Наименьший показатель за 30 лет”. “Газпром” сократил транзит газа через Украину до 55,8 млрд м³

29.04.22 / Появились свидетельства обучения украинских неонацистов канадскими военными

01.01.21 / Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса

02.05.21 / Папа Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

17.01.22 / Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции

11.08.20 / Критике российской вакцины от коронавируса дано объяснение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика