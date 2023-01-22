New York Times сообщила о намерении руководителя аппарата сотрудников Белого дома Клайна покинуть свой пост

В ближайшие недели глава аппарата сотрудников администрации США Рон Клайн намерен уйти в отставку, сообщают СМИ.

Клайн обсуждает с коллегами свое намерение покинуть пост с ноября, сейчас ему ищут замену. В числе кандидатов называют главу Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Издание называет отставку Клайна одной из самых серьезных перестановок в администрации Джо Байдена.

Напомним, Клайн работал советником в избирательном штабе Байдена, курировал вопросы борьбы с коронавирусом. Во времена вице-президентства Байдена Клайн возглавлял его аппарат.

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