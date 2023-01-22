New York Times сообщила о намерении руководителя аппарата сотрудников Белого дома Клайна покинуть свой пост
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В ближайшие недели глава аппарата сотрудников администрации США Рон Клайн намерен уйти в отставку, сообщают СМИ.
Клайн обсуждает с коллегами свое намерение покинуть пост с ноября, сейчас ему ищут замену. В числе кандидатов называют главу Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Издание называет отставку Клайна одной из самых серьезных перестановок в администрации Джо Байдена.
Напомним, Клайн работал советником в избирательном штабе Байдена, курировал вопросы борьбы с коронавирусом. Во времена вице-президентства Байдена Клайн возглавлял его аппарат.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет