 

New York Times сообщила о намерении руководителя аппарата сотрудников Белого дома Клайна покинуть свой пост

22.01.2023, 0:00, Новости дня
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В ближайшие недели глава аппарата сотрудников администрации США Рон Клайн намерен уйти в отставку, сообщают СМИ.

Клайн обсуждает с коллегами свое намерение покинуть пост с ноября, сейчас ему ищут замену. В числе кандидатов называют главу Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. 

Издание называет отставку Клайна одной из самых серьезных перестановок в администрации Джо Байдена.

Напомним, Клайн работал советником в избирательном штабе Байдена, курировал вопросы борьбы с коронавирусом. Во времена вице-президентства Байдена Клайн возглавлял его аппарат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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