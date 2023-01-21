 

Минюст США обнаружил в доме Байдена ещё шесть секретных документов

21.01.2023, 14:40, Разное
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Следователи американского минюста в ходе обыска в доме президента Джо Байдена обнаружили ещё одну партию секретных материалов, передаёт Bloomberg со ссылкой на заявление личного адвоката американского лидера Боба Бауэра. Изъятые документы касаются работы Байдена сенатором и вице-президентом Соединённых Штатов.


АР

Сотрудники Министерства юстиции США в ходе обыска в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, обнаружили ещё шесть конфиденциальных документов, пишет Bloomberg. 

В частности, личный адвокат американского лидера Боб Бауэр сообщил, что в пятницу в ходе обыска в доме Байдена обнаружили содержащие секретную информацию личные заметки президента. По его словам, некоторые из них относятся к периоду работы президента в сенате США, а некоторые — к тому времени, когда он занимал должность вице-президента Соединённых Штатов.

Источники агентства отметили, что обыск продолжался около 12 часов и проводили его агенты Федерального бюро расследований. Сам Байден и его супруга при обыске не присутствовали — он проводился при представителях личной юридической команды Байдена.

Обнаруженные в пятницу документы стали уже четвёртой партией конфиденциальных материалов, которые президент хранил ненадлежащим образом. Ранее документы, содержащие конфиденциальные данные, были найдены в офисе аналитического центра, который Байден использовал после работы вице-президентом, а также в двух комнатах его дома в Уилмингтоне.

Как пишет Bloomberg, результаты обыска представляют «политический и юридический риск для президентства» Байдена. Так, на прошлой неделе генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора для расследования ситуации вокруг нарушения президентом правил хранения секретных документов.

Новостное агентство также полагает, что это усугубляет в глазах американской общественности политическую ошибку Байдена в преддверии президентских выборов 2024 года. В надежде немного улучшить ситуацию для действующего президента Белый дом всё же пытался провести различие с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, в резиденции которого в Мар-а-Лаго в августе также были найдены секретные документы. Так, в администрации Байдена подчёркивают, что он сотрудничает со следователями. Там подчеркнули, что проводившим обыск агентам не потребовались повестка или ордер — в дом их пустили добровольно.

«Как подробно говорится в заявлении личного адвоката президента, президент и его команда оперативно работают над тем, чтобы минюст и специальный адвокат получили всё необходимое для проведения тщательной проверки», — заявил юридический советник главы государства Ричард Заубер.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сейчас Байден проводит время в своём доме на пляже в Рехоботе, штат Делавэр. По данным Bloomberg, пока неизвестно, будут ли обыски проведены и там.

Опрос Quinnipiac University, проведённый с 11 по 15 января, показал, что две трети американцев внимательно следят за развитием событий. 60% считают, что Байден поступил неподобающим образом при работе с документами. И 37% убеждены, что президенту должны быть предъявлены уголовные обвинения.


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