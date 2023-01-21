 

Вице-директор МВФ – борьба против инфляции в Европе будет долгой

21.01.2023, 23:00, Разное
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Несмотря на определённые успехи, борьба с инфляцией в Европе будет долгой, считает вице-директор МВФ Гита Гопинат. В своём интервью для Der Spiegel Гопинат отмечает, что меры по купированию инфляции в Европе осложняются тяжёлыми последствиями энергетического кризиса, а также зависимостью от состояния мировой торговли.


AP

Мировая экономика сегодня испытывает трудности из-за последствий пандемии и украинского кризиса, сказала вице-директор МВФ Гита Гопинат в своём интервью для Der Spiegel. При этом она отметила позитивные признаки, такие как отмена политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае, а также подписание странами G20 совместной декларации о недопустимости ядерного конфликта.

Гопинат отметила, что борьба с мировой инфляцией отнюдь не окончена. По её словам, западные центробанки, в том числе ФРС США, сделали многое, для того чтобы купировать инфляцию, однако их работа далека от завершения. Поэтому в МВФ считают, что в 2023 году ключевая ставка ФРС останется высокой.

Что же касается Европы и, в частности, Германии, то здесь борьба с инфляцией протекает ещё труднее, отметила Гопинат. Причина заключается в том, что ФРГ ещё сильнее пострадала от энергетического кризиса. «Вероятно, борьба с инфляцией продлится дольше, чем в США», — приводит издание слова экономиста.

При этом не стоит рассматривать положение Европы слишком пессимистично, подчеркнула Гопинат. Она отметила, что Европа хорошо справилась с пандемией: однако, безусловно, многие, особенно небольшие европейские страны, сильно зависят от положения дел в глобальной торговле, которая, в свою очередь, сильно завязана на США и Китай. 


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