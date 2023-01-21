Тренд, который будет еще моднее в 2023 году: как вписать в свой образ одежду и аксессуары с монограммами и логотипами

Если есть одна тенденция, которая никогда не выходит из моды, так это одежда с монограммами. Логомания – самый настоящий тренд 2023 года. Несмотря на то, что эта тенденция может некоторым не нравиться, однако нельзя отрицать того, что логотипы и монограммы всегда могут найти место в нашем шкафу.

Поскольку все больше дизайнеров предпочитают оставлять на своих нарядах логотипы, то возможности здесь просто безграничны.

Одежда с монограммой всегда была просто идеальным способом заявить о себе. В зависимости от нашего стиля, выбранные наряды могут быть настолько яркими или же утонченными, насколько вы сами этого хотите.

Лучший способ не дать изделиям с монограммами выглядеть устаревшими или старомодными – стилизовать их в соответствии с современной эпохой. Вот несколько отличных способов как стилизовать логотипы и выглядеть привлекательно.

Оставить монограммы только на аксессуарах

Самый простой способ добавить логотипы в свой образ – использовать их на своих аксессуарах, в частности, сумочках.

Такие аксессуары пользуются очень большой популярностью и будут оставаться в тренде еще длительное время.

Вместо того чтобы приобретать одежду, которая может выйти из моды, стоит приобрести сумку с логотипом. Со временем такой аксессуар будет пользоваться все большей популярностью.

Многие известные бренды знамениты именно своими сумками с монограммами, которые выдержали испытание временем.

Модернизировать свои изделия с логотипами

Поскольку многие люди не являются поклонниками традиционной монограммы, некоторые бренды изобрели новые способы размещения своих логотипов на изделиях, которые нравятся больше всего.

Например, размещение монограммы на предметах уличного стиля, таких как толстовки или штаны, является простым способом добавить этот тренд в свой образ. Это отличный вариант для повседневной носки.

Также при помощи логотипов можно красиво стилизовать такие вещи как футболки или шляпы.

Выбрать свои особенные монограммы

Для тех, кто предпочитает эффектный образ, подходящие комплекты с логотипами является идеальным способом рассказать миру о вашем любимом бренде.

Поскольку сейчас монограммы присутствуют на каждом предмете одежды, можно легко носить красивый соответствующий комплект, состоящий из юбки и блейзера. Стоит сочетать такой комплект с однотонным нарядом, чтобы создать красивый и сбалансированный образ.

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Еще один способ добавить логотипы в свой образ – выбрать аксессуары, которые содержать только лишь монограммы без дополнительных узоров. Это позволит создать красивый, но при этом довольно простой и сдержанный образ.

Сделать наряд простым и притягательным

Как и любой тренд, есть довольно простые способы заставить работать монограммы на наш стиль и добавить образу нотку гламура. Несмотря на то, что в некоторых случаях модные тенденции с логотипами могут быть смелыми и яркими, есть также простые способы сделать их более незаметными.

Чтобы выглядеть стильно, но при этом сдержанно, достаточно будет простой пары черных колготок с логотипами. Стоит минимизировать количество монограмм, чтобы добавить нотку роскоши в свой образ.

Логотипы с ног до головы

Точно так же как можно сделать образ с монограммами простым и тонким, можно сделать наряд более ярким и эффектным. Ношение одежды с логотипами с ног до головы, возможно, когда-то вызывало определенные споры, однако, теперь это способ создать шикарный наряд в уличном стиле.

Благодаря тому, что все больше брендов выпускают длинные комбинезоны и платья с логотипами, стало еще проще создавать наряд с монограммами.

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Завершить свой образ стоит соответствующими аксессуарами, в частности, такими как перчатки и шарфы, чтобы сделать свой образ модным и просто неповторимым.

Отказаться от логотипов

Если логотип бренда не является вашим любимым дизайном, то стоил выбрать его печатный вариант.

Чтобы выделиться еще больше, все большее количество брендов создают принты и цветовые сочетания, которые выглядят оригинально, но при этом они выполнены на основе монограммы своих компаний.

Несмотря на то, что всем известен культовый логотип Versace, однако, этот бренд также известен своими специфическими принтами и мотивами. Например, они продемонстрировали свой принт Barocco. Он такой же смелый и богато украшенный, как и сам бренд.

Есть множество различных и стильных вариантов монограмм, заслуживающих внимание. Использование принтов вместо логотипов является просто шикарным способом представить свой любимый бренд, но при этом без надобности демонстрировать его название. Все это смотрится стильно, эффектно и очень притягательно.

Логотипы с монохромным принтом, которые повторяются на топах, юбках и брюках, помогают создать очень красивый и романтичный образ. Сумочка с монограммой нейтральных тонов станет отличным дополнением нежного и привлекательного лука, заслуживающего особого внимания.