“Значительно округлилась”: в жизни раздутой Яны Рудковской пополнение

48-летняя Яна

Рудковская буквально на днях порассуждала на тему красоты, пластики и естественного

старения. По мнению продюсера Димы Билана, женщинам стоит учиться принимать свой

возраст. Сама же Яна, по ее заявлению, не прибегала ни к каким хирургическим

процедурам для омоложения. Убедится в этом помогла и врач-косметолог Юлия Бондарь.

“Следов пластики

я не наблюдаю. У нее в принципе все без изменений на протяжении нескольких лет”,

— говорит косметолог. Тем не менее, очевидно, что с возрастом у звезды появляются

естественные изменения. Из более заметных недостатков Бондарь заметила лишний

вес.

“Хочу

отметить, что Яна в последнее время поднабрала немножко. Из-за большого

количества подкожно жировой клетчатки мы наблюдаем круглые щеки и круглое лицо.

Оно у Яны в последнее время значительно округлилось”, — подмечает эксперт.

Не исключает Юлия

Бондарь и грамотные походы к косметологу за уколами красоты. Возможно, именно

из-за филлеров и появилась отечность у раздутой Рудковской. Вот так после

заявления врача в жизни Яны Рудковской случилось пополнение — новые домыслы по

поводу ее лица и кожи. Скорее всего, жена Евгения Плющенко не раскроет до конца

свои секреты красоты. Однако, очевидно, что женщина старается и будет

продолжать ухаживать за собой всеми возможными способами.