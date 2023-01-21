 

“Значительно округлилась”: в жизни раздутой Яны Рудковской пополнение

21.01.2023, 22:49, Разное
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48-летняя Яна
Рудковская буквально на днях порассуждала на тему красоты, пластики и естественного
старения. По мнению продюсера Димы Билана, женщинам стоит учиться принимать свой
возраст. Сама же Яна, по ее заявлению, не прибегала ни к каким хирургическим
процедурам для омоложения. Убедится в этом помогла и врач-косметолог Юлия Бондарь.

“Следов пластики
я не наблюдаю. У нее в принципе все без изменений на протяжении нескольких лет”,
— говорит косметолог. Тем не менее, очевидно, что с возрастом у звезды появляются
естественные изменения. Из более заметных недостатков Бондарь заметила лишний
вес.

“Хочу
отметить, что Яна в последнее время поднабрала немножко. Из-за большого
количества подкожно жировой клетчатки мы наблюдаем круглые щеки и круглое лицо.
Оно у Яны в последнее время значительно округлилось”, — подмечает эксперт.

Не исключает Юлия
Бондарь и грамотные походы к косметологу за уколами красоты. Возможно, именно
из-за филлеров и появилась отечность у раздутой Рудковской. Вот так после
заявления врача в жизни Яны Рудковской случилось пополнение — новые домыслы по
поводу ее лица и кожи. Скорее всего, жена Евгения Плющенко не раскроет до конца
свои секреты красоты. Однако, очевидно, что женщина старается и будет
продолжать ухаживать за собой всеми возможными способами.


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