Мнение: Новая Отечественная…

Вот и дожили, что спецоперация России на Украине стала Новой Отечественной.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев так и написал в своем Telegram-канале, мол «Боррель с потухшим лицом….» сам вспомнил, «…что наша страна победила Наполеона и Гитлера». Мол, «…укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м.» (отсюда).

Вообще-то в Великую Отечественную на фронтах воевало более 6 млн. украинцев. Среди них уроженцы Украины маршалы и генералы Василевский, Еременко, Ватутин, Конев, Малиновский, Черняховский, Рыбалко…

2 072 украинца стали Героями Советского Союза. 32 – дважды Героями Советского Союза. А легендарный лётчик-истребитель Иван Кожедуб звания Героя Советского Союза удостоен трижды.

Неужели потомки этих легендарных маршалов, генералов, Героев Советского Союза стали укронацистами?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

—