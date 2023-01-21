Гурбангулы Бердымухамедов возглавил созданный в Туркмении высший орган народной власти – Народный совет

В Туркмении создан высший орган народной власти – Народный совет (Халк маслахаты), который возглавил экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, прежде занимавший пост председателя верхней палаты парламента. Сам парламент реорганизован из двухпалатного в однопалатный.

В рамках совместного заседания двух палат парламента Туркмении приняты соответствующие проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны. Проекты законов подписал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов объявлен национальным лидером, передает ТАСС со ссылкой на туркменское телевидение.

В 2019 году Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента, которое произошло в 2020 году. Парламент стал называться Милли Генгеш (Национальный совет), он состоял из двух палат – Халк маслахаты и Меджлис.

До 2020 года Народный совет (Халк маслахаты) выполнял роль высшего представительного органа. В него входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены кабмина, региональные руководители. Народный совет мог определять состав ЦИК и объявлять выборы и референдумы, заниматься решением вопросов госграницы и административно-территориального деления.

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