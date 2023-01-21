 

Рогов заявил о росте потерь ВСУ на запорожском направлении до уровня потерь в районе Артемовска

21.01.2023, 22:33, Новости дня
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Сейчас потери вооруженных сил Украины на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов отметил, что такого «до недавних пор не было», сейчас же «как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников», не говоря «про спецподразделения ССО (Сил специальных операций), Нацгвардию, полицию и прочих», передает ТАСС со ссылкой на канал «Соловьев Live».

Рогов рассказал, что официально подтверждено освобождение двух населенных пунктов в Запорожской области. Кроме того, семь населенных пунктов взяты под огневой контроль – ВСУ из них выбили, украинские войска оставили первую, а где-то и вторую линии обороны, российская артиллерия не позволяет им вернуться. ВСУ пытаются срочно перебросить дополнительные подразделения на данное направление, сказал Рогов.

Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области. В субботу Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя. Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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