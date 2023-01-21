Бюст Котовского демонтировали с его мавзолея в центре украинского Подольска

Бюст революционера и полководца времен Гражданской войны Григория Котовского демонтирован с его мавзолея в Подольске в Одесской области Украины, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что в «его округе теперь нет бюста Котовского». Он пояснил, что в городе были «и бюст, и мавзолей», но «скоро и упоминания не останется», передает РИА «Новости».

Памятник располагался на постаменте в парке имени Тараса Шевченко в центральной части города, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, Подольск до 2016 года назывался Котовск, но был переименован в рамках декоммунизации. Мавзолей Котовского – памятник-усыпальница, представляет собой стелу со склепом. В 2016 года останки Котовского собирались перезахоронить, но так и не сделали этого – власти заявили, что родственники должны предоставить разрешение на перезахоронение.

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