Мнение: О денацификации Олафа Шольца украинцами

Хм… А ведь я оказался прав. После очередного «Рамштайна», от которого в Киеве было так много ожиданий, и который принёс Украине так много разочарований, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался в очень интересной для себя компании. Пока ещё не в базе украинского «Миротворца», но уже на пути к ней. И некоторые стали вспоминать его «дедушку-нациста».

Но есть нюанс.

На одном крупном украинском СМИ фото нынешнего бундесканцлера пополнило ряды «Героев спецоперации» с российской стороны.

Такова «благодарность» украинцев за пакет военной помощи в 2023 году, достигший 2,24 млрд евро.

А кое-кто уже начал поминать «дедушку Олафа Шольца» — не выдуманного пропагандой «генерала СС», а настоящего. Того, кто был в годы Второй Мировой простым железнодорожником и даже не был ни на фронте, ни в НСДАП. Он всего лишь честно работал в немецком тылу. То ли в поездной бригаде, перевозившей эшелоны с танками и солдатами Вермахта на Восточный фронт. То ли путейщиком, следившим за исправностью колеи, чтобы эти поезда шли к фронту без помех и задержек.

В общем, с точки зрения нынешнего украинского социума, он был крупным «пособником нацистов», подлежащим трибуналу, каторге, поражению в правах и денацификации. Ведь, кажется, так предлагают активные сторонники «денаZZификации» поступать со всеми русскими, кто причастны примерно в той же степени, как и дедушка Олафа Шольца. Который, по-видимому, никаким процедурам, кроме стандартных, подвергнут не был.

И вообще, если украинские активисты представляют себе «денацификацию» вот так…

…то на самом деле, она шла в Германии после Второй Мировой вот так…

…и даже вот так.

В американской и британской зонах оккупации более 3,6 млн взрослых немцев, преимущественно мужчин, заполнили анкету из 131 вопроса о своём поведении в годы войны. Без этого они не могли ни получить продовольственные карточки, ни устроиться на работу. По результатам анкетирования, все были поделены на пять групп, от «главных преступников» до «борцов с режимом» — первых полагалась судить, последних назначать на государственные должности. Но в итоге только 1,4% из числа подлежащих денацификации (руководителей НСДАП, участников формирований СС и юношеских организаций) были признаны «главными преступниками» и «частично виновными»: из них только 15 тыс. чел. были осуждены к тюремному заключению или чему-то более серьёзному, прочие отделались денежными штрафами или увольнением со службы. Остальных «реабилитировали», и в 1949-1965 гг., например, в ФРГ, бывшие национал-социалисты занимали до 25% всех мест в Бундестаге, а примерно 500 высших и старших офицеров Вермахта влились в руководство Бундесвера.

В общем, дедушке Олафа Шольца повезло с «денацификаторами». А его внуку, нынешнему федеральному канцлеру, придётся ведь «платить и каяться»?

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