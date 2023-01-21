Пирог не зашёл! – Личное мнение

А Волочкова, кстати, неплохо отметила вчера праздник! На день рождения собрались прекрасные гости.

Никитка Джигурда не приехал, но сразу ответственно заявил, что считает Настю богиней. Также зачем-то добавил, что не изменит своей жене даже за миллион долларов.



Фото: Михаил ФРОЛОВ, КП

А вот Прошка Шаляпин пришёл и с порога сказал, что со старыми романами у него покончено, а новых пока не предвидится.

Катя Лель вообще не хотела никому помогать, но так ей стало жалко ногу именинницы, что за два раза вылечила её.

С помощью инопланетян или сама, Катя не сообщила.

Не знаю, кто такая Анна Калашникова, но сообщают, что она вручила Насте духи, чтобы Волочкова привлекла вкусным запахом принца.

А что же принц?

«Я называю своего возлюбленного Дед Мороз», — всё ещё объясняет Настя.

Принца на празднике не было. То ли уехал по делам, то ли ещё чего. Свадьба на носу, а жених где?

Может, деньги на свадебное путешествие зарабатывает?

Оказалось, нет. Волочкова заявила, что свадьбы не будет:

«Ну как перед Новым годом было вас не порадовать? Послушайте, Дед Мороз — реально очень хороший человек. Димой его зовут, вы его сегодня увидите. Но знаете, просто не захотелось с ним. Его пирог не то, что не зашел. Просто как-то так получилось», — сенсационно призналась Настя.

Что, свадьбы не будет?! Не будет.

Как бы там ни было, праздник удался. С отсутствующим Джигурдой можно потом отдельно отметить, а все остальные гости Настю порадовали. Волочкова в ответ продемонстрировала гостям мальдивский загар и колени.

Что делать-то будем, как Насте нового жениха найти?!

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