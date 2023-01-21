France 3 – спустя 80 лет после знаменитой речи искусственный интеллект помог де Голлю обрести голос

Во Франции создали цифровую реконструкцию речи Шарля де Голля, которую он произнёс 18 июня 1940 года в эфире радио BBC и тем самым положил начало движению Сопротивления, рассказывает France 3. В отсутствие оригинальной аудиозаписи текст прочитал актёр Франсуа Морель, а потом специальная программа на основе искусственного интеллекта преобразовала его голос таким образом, чтобы он стал похож на голос генерала де Голля на записях других выступлений.

ГОЛОС: Французское правительство спросило врага, на каких почётных условиях возможно прекращение огня. Оно объявило, что если эти условия противоречат чести…

То, что вы слышите, напоминает голос генерала де Голля, но это цифровая реконструкция призыва 18 июня, который не был записан. Для истории сохранилась другая речь, записанная четыре дня спустя, 22 июня 1940 года.

ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ: Честь, здравый смысл, высшие интересы Родины требуют от каждого свободного француза…

Когда 18 июня де Голль произносил свою речь в адрес французов из Лондона, никто из сотрудников BBC не подумал записать этот исторический момент.

ЭКСПЕРТ: Его принял заместитель директора. Его это скорее раздражает, потому что он не обедал. Насколько де Голль чувствовал, что переживает исторический момент, настолько для журналистов BBC это было не так очевидно.

Так что газета Le Monde и Институт исследования и координации акустики и музыки (IRCAM) решились на совместный беспрецедентный эксперимент: воссоздать запись призыва 18 июня в таком виде, в каком её могли услышать по радио в 1940 году.

АКСЕЛЬ РЁБЕЛЬ, научный сотрудник IRCAM: Мы разработали программу, которая позволяет преобразовать чей-то голос.

В эксперименте согласился принять участие актёр Франсуа Морель. Для этого он сначала воспроизвёл под запись множество известных выступлений генерала де Голля…

ФРАНСУА МОРЕЛЬ, актёр: То есть я слушаю и стараюсь тут же повторить?

СОТРУДНИК IRCAM: Да.

…перед тем как прочитать сам текст 18 июня 1940 года.

ФРАНСУА МОРЕЛЬ: Я, генерал де Голль…

Наконец, компьютерная программа на основе искусственного интеллекта обработает эти записи, чтобы Франсуа Морель зазвучал, как генерал.

ГОЛОС: Я, генерал де Голль, находящийся сейчас в Лондоне, я призываю французских офицеров и солдат… связаться со мной.

Это волнительное воспроизведение речи, которая положила начало французскому движению Сопротивления.

ГОЛОС: Завтра, как и сегодня, я буду говорить по Радио Лондона.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.