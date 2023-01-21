 

Перекусим творожком: какое питание вызывает проблемы с кожей, акне и прыщи

21.01.2023, 21:30, Разное
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Наше питание оказывает влияние едва ли не на все важные процессы, которые происходят в организме. Более того, еда в конечном счете проявляет себя и в том, как мы выглядим. Наша кожа может быть сухой, тусклой, воспаленной, жирной – и все это кроме прочего будет следствием питания.

Об этой связи говорят диетологи, которые также рекомендуют отказываться от многих вредных продуктов. Предпочтение, в частности, отдается фруктам и овощам, богатым антиоксидантами и полезными жирами. Но строгие диеты тоже не всегда полезны для нашей кожи.

Влияние белков

Одна из самых распространенных рекомендаций от экспертов заключается в том, что повышение гликемического индекса и ежедневное присутствие сахара в меню приводят к избытку кожного сала и акне. Исследование 2019 года говорит о том, что и белки играют не менее важную роль. Низкобелковая диета приводит к гиперинсулинемии и появлению прыщей.

У половины участников исследования, которые страдали акне, был выявлен дефицит белка (потребление менее 30 г в день). На этом фоне у них были обнаружены нарушения пигментации, в том числе меланодермия и поствоспалительная гиперпигментация.

Недостаток аминокислот, в свою очередь, снижает интенсивность обновления клеток и ограничивает способность кожи восстанавливаться в результате повреждений от солнца.

Диета для здоровья кожи

Рекомендуемая суточная норма белка рассчитывается следующим образом: 0,8 г белка на 1 кг массы тела в день. Более того, в некоторых случаях эксперты советуют увеличивать это количество ценного вещества до 1,2–1,6 г.

Где же брать источники белка, причем как растительного, так и животного?

Вот список полезных продуктов с содержанием белка, которые помогут укрепить здоровье кожи, и не только:

Творог. Чечевица. Черная фасоль. Морепродукты. Сыр. Грудка индейки. Яйца.

Рацион с этими продуктами особенно будет полезен для людей в пожилом возрасте, когда у организма снижается сама способность эффективно преобразовывать белок в мышцах.


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