ВСУ провели учения по обороне Киева на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на границе с Белоруссией учения по обороне Киева с использованием бронетехники, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Павлюк заявил, что личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта при помощи таковых подразделений, оснащенными бронеавтомобилями MaxxPro, и подразделениями пехоты, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что отрабатывалось взаимодействие штурмовых стрелковых групп с бронированной техникой во время штурма населенного пункта.

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