 

ВСУ провели учения по обороне Киева на границе с Белоруссией

21.01.2023, 21:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на границе с Белоруссией учения по обороне Киева с использованием бронетехники, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Павлюк заявил, что личный состав отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта при помощи таковых подразделений, оснащенными бронеавтомобилями MaxxPro, и подразделениями пехоты, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что отрабатывалось взаимодействие штурмовых стрелковых групп с бронированной техникой во время штурма населенного пункта.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, к чему готовятся военные РФ и Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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