 

Соотечественники в Израиле рассказали, что Елизавета и Гарри Галкин учат иврит с репетиторами

21.01.2023, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уехавшая из РФ Алла Пугачева присматривает дом в Израиле, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами.

По словам соотечественницы из Герцлии Гарика и Лизу Галкиных  возит водитель в частную русско-еврейскую школу, которая находится в 30 минут от их места проживания. Алла Пугачева проживает в доме брата своего мужа иноагента Максима Галкина в Кесарии.

В школе, где учатся Галкины, большая часть занятий проводится в русском языке, есть информация, что Пугачева будет переводить детей во французскую частную школу, пишет «Комсомольская правда».

«Возможно, что к новому учебному году подучат иврит получше, и выбор школ для них будет больше», – предположила соотечественница.

Источники в Израиле сообщили, что обучение в частных школах в Израиле обходится в среднем 600 тыс.рублей за учебный год. Также стало известно, что Пугачева с прошлого года выбирает дом и учит иврит с репетиторами.

Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из РФ и находится в Израиле.

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из РФ вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. 

До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из РФ и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.21 / “Спустя два часа начало “гореть” лицо”. Падалко после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии

25.12.20 / Немецкая церковь извинилась за сожжение «ведьм» спустя 400 лет

17.07.21 / В Ростехе рассказали о первой «цели» нового истребителя

29.04.21 / Экономика: Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

03.10.20 / Под сокращения из-за пандемии в ЕС чаще всего попадают женщины и молодёжь

03.01.21 / В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников

30.05.21 / Милованов считает, что в наполнении фонда для восстановления Донбасса “все должны участвовать”

31.10.20 / Отчима напавшего на полицейских в Татарстане подростка задержали

13.05.21 / Байден: Израиль имеет право защищаться. когда на его территорию летят тысячи ракет

15.08.20 / Лукашенко объявили победителем выборов, Беларусь выдала вагнеровцев России, Украина оказалась на грани второй волны коронавируса. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика