Мнение: Военное планирование в СССР и России, немцы не хотят поставлять танки и ядерное оружие Южной Кореи

1. Любопытное сравнение стратегической ситуации 100 лет назад, в раннем СССР, и в современной России. Спойлер: несмотря на во многом похожие, сложные внешнеполитические обстоятельства, современная Россия справляется с ними гораздо лучше (ссылка):



Подумалось… Текущие события (думаю, все догадываются, о чём я) удивительно напоминают… сценарий будущей войны, как он виделся советскому руководству в 1920-х годах. На эту тему есть очень интересная работа О.Н. Кена — «Мобилизационное планирование и Политические решения». Очень, кстати, рекомендую. Так вот, там достаточно подробно описывается, чего советское командование ожидало году эдак в 1925-1930. Предполагалось, что СССР подвергнется нападению со стороны лимитрофов — Польши, Румынии и прибалтов с Финляндией. Поэтому при исчислении количества войск, которые супостат может бросить на нас, в Кремле исходили из численности армий лимитрофов + мобвозможности этих стран. НО! И тут начинается самое главное. В РВС СССР исходили из того, что снабжение и обеспечение интервентов возьмут на себя великие державы (Англия и/или Франция), а также «арсенал Малой Антанты» — Чехословакия. Соответственно, предлагалось считать, что «пушечное мясо» обеспечат лимитрофы, а боеприпасов и тяжёлого вооружения у интервентов будет завались. Собственно, все проекты Тухачевского про необходимость иметь кучу танков и самолётов, про производство бронетракторов и т.п. — это как раз попытки подготовиться к отражению такой интервенции.

Что видим сейчас? Воюем с лимитрофом, предоставляющим своё «пушечное мясо». Снабжение идёт от великой державы из-за Атлантики и кучи «арсеналов». Но, надо отметить, сейчас дела идут куда лучше (тьфу-тьфу, что б не сглазить, стучу по дереву). В 1920-е годы в Кремле планировали организацию партизанского движения на временно оккупированных противником территориях. То, что часть территории придётся оставить — даже не обсуждалось. Мобпланы промышленности 1920-х годов без содрогания читать нельзя. Даже при условии, что на гражданский сектор не будет идти практически ничего из критически важных ресурсов, военная промышленность в лучшем случае (если бы да кабы удалось выполнить мобплан в полном объёме, чего никогда не бывало) была бы обеспечена на полгода-год работы. Сейчас… ну, вы сами всё видите. В феврале прошлого года разве что из миксера не доносилось «к лету доллар по 200, инфляция — 100%, авиалинии встанут, нельзя будет купить даже зарядку для телефона, а к январю введут карточки…». Не случилось. Армия воюет (без всеобщей мобилизации), экономика работает (без перевода на военные рельсы и снижения уровня потребления). В общем, сценарий 100-летней давности осуществляется, но в варианте «супер-люкс».

2. Страны НАТО не смогли накануне договориться о поставках НАТО на Украине. После смены руководства своего министерства обороны Германия, ранее раболепствовавшая перед США, внезапно проявила упрямство (ссылка):



Глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Источники рассказали телеканалу, что перед пятничной встречей в Рамштайне вопрос все еще не решен и что “было бы удивительно”, если ФРГ изменит свое решение, несмотря на усилия главы Минобороны США.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Германия согласна предоставить Киеву танки только при условии аналогичного шага со стороны Штатов и не хочет рассматривать другие варианты.

В администрации президента Байдена растет раздражение относительно требований Германии, сообщает телеканал.

“Это глупо. Они (власти Германии. — Прим. ред.) думают, что это одно и то же, но это не так. Не похоже, что они понимают разницу”, — заявил американский чиновник.

Американцы, как видно, настойчиво пытаются указать Берлину на его место. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. США могут не поставлять танки, ссылаясь на дороговизну их обслуживания за океаном, а Германия не может не поставлять, хотя обслуживать в любом случае будет дорого и сложно, ведь Россия с огромной скоростью выбивает натовскую технику, ремонтировать её прямо на Украине почти невозможно, а вывозить обратно в Европу сложно и опасно.

Танки и бронетехника считаются далеко не самой сильной частью арсенала НАТО. В США справедливо опасаются, что поставка натовских машин приведёт, главным образом, к пиар-потерям и убыткам для производителей этих машин, если они покажут свою неэффективность в бою. И, конечно, для американцев намного лучше, если этот эксперимент и все последствия от него первыми на себя возьмут немцы.

Что ж, будем смотреть, насколько быстро США удастся прогнуть Германию на этот раз.

3. Ещё одно «это другое» в американской внешней политике. За разработку ядерного оружия США ввели санкции против Северной Кореи. Однако теперь в американском истеблишменте начали лоббировать появление ядерного оружия у Южной Кореи (ссылка):

Институт Катона – влиятельный аналитический центр Вашингтона – открыто поддержал планы Южной Кореи разработать ядерное оружие.

О желании стать ядерной державой Южная Корея начала активно заявлять в последние месяцы – на фоне испытания баллистических ракет КНДР. В Вашингтоне также размышляют и о возможности вернуть в Южную Корею свои ядерные боеголовки. В период Холодной войны там хранились до 1000 единиц ядерного оружия США – оно было вывезено из страны лишь в 1992 году.

Американские эксперты уверены, что нуклеаризация Южной Кореи станет вызовом не только для КНДР, но и для Китая. В дальнейшем, например, Сеул может передать своё ядерное оружие Тайваню. Тогда США удастся, не идя на прямую эскалацию конфликта с Китаем, затянуть в него уже Южную Корею.

Это происходит на фоне начала масштабного перевооружения сил самообороны Японии – чей военный бюджет вырастет на 250 миллиардов долларов в следующие три года. И усиления военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе – со строительством пяти новых баз на Филиппинах.

Вашингтон фактически пытается воссоздать “бамбуковый занавес” вокруг Китая – откатив весь регион к ситуации до 1972 года. Так, чтобы Китай окружало как можно больше недружественных стран с ядерным оружием, и тому пришлось тратить свои силы на военную конкуренцию уже с ними, а не с США.