Мнение: Страна победившего шансона

Прочел очередной перл в тг-канале Мардана, любимца z-публики – и аж заколдобился:

“Бойцы ЧВК «Вагнера» освобождают русские города. На наших глазах рождается новая русская Гвардия“.

Нет, ну до чего ж невыносимый пафос, а? Сборище убийц и всяческих уголовников, “работающих”, поскольку пулеметы смотрят им в спину – гвардия!

А потом подумал, что неправ, и как раз тут всё более чем логично. Режим-то уголовный, поэтому и “гвардия” у него по логике должна состоять из элиты преступного мира. То есть было бы странно, если б было как-то иначе.

Единственное, что немного странно – что росгвардия при этом охраняет просто гвардию – чтобы гвардия не разбежалась.

Мда, вся история последних дней РФ скатывается в пошлый и кровавый фарс… под песни радио Шансон.