 

Министерство сельского хозяйства Молдовы надеется на рост товарооборота с Турцией

21.01.2023, 20:40, Разное
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В пресс-релизе министерства сельского хозяйства Молдавии говорится, что Владимир Боля, министр сельского хозяйства Молдавии, сказал Вахиту Киришичу, что он хочет, чтобы товарооборот между ними вырос до одного миллиарда долларов.

Боля встретился с Киришчи в Анкаре в рамках двусторонней встречи. “Мы поставили перед собой цель достичь общего товарооборота в 1 миллиард долларов США в результате нашего сотрудничества”, – цитирует Болу, которого цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Он выразил уверенность, что существуют потенциальные возможности для увеличения экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции.

По его словам, Молдова хотела бы перенять опыт Турции по переработке овощей и ирригации. Кишинев также хочет усовершенствовать правовую базу для животноводческого сектора, чтобы получить доступ к турецкому рынку.

Они договорились встретиться в ближайшее время в рамках межминистерской совместной комиссии.


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