Именно россияне открывают больше всего компаний с иностранным капиталом в Турции

По данным Anadolu, в прошлом году число компаний с иностранным капиталом выросло до самого высокого уровня. Большинство из них были открыты россиянами, пишет информационное агентство. Это было сделано на основе данных Союза палат и товарных бирж Турции.

Турецкий рынок иностранного капитала вырос до 20135 к 2022 году, что является самым высоким уровнем с 2010 года. Несмотря на глобальную пандемию, число турецких предприятий, принадлежащих иностранцам, увеличилось на 29,7% и составит 13 445 в 2021 году. Рост числа этих компаний на 50% в период с 2022 по 2022 год является самым большим за последние 4 года.

Россияне открыли наибольшее количество компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году. В публикации говорится, что в прошлом году было создано 1 363 компании с российским капиталом (140 акционерных корпораций и 1 223 предприятия с ограниченной ответственностью).

Далее следуют компании с капиталом граждан Ирана – 1300 (555 акционерных обществ) и 1245 обществ с ограниченной ответственностью. Компании с капиталом граждан Германии занимают третье место – 484 (111 смешанных акционерных обществ) и 373 общества с ограниченной ответственностью.

Большинство иностранцев инвестировали свой капитал в оптовую торговлю. В этом секторе работало 3 070 предприятий. Далее следует сфера недвижимости – 1 043 предприятия, затем коммерческие и другие услуги (938 фирм). Стамбул станет домом для 62% компаний с иностранным капиталом, инвестированных в Турцию к 2022 году. В этой провинции расположено 12 462 таких компании. Далее следует Анталия с 1 648 компаниями и Анкара с 821 компанией.