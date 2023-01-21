 

Почему не плачет Жерарка? – Личное мнение

21.01.2023, 20:30, Разное
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А что же Жерарушка Пике, бывший мужик Шакиры? Пока она исполняет треки для мамы Пике, строит стену между участками, мы с вами несправедливо забыли о самом футболисте.

Может, он плачет от горя, что потерял Шакиру? Грустит, ногти грызёт и впал в уныние?


Фото: Соцсети

Нет, не впал никуда. Жерарка ведёт себя так, будто не случилось в его жизни самой большой трагедии.

А как это ещё назвать? Конечно, трагедия. Такую женщину потерял! Ну и что, что на 10 лет старше?

Однако проказник совсем не скучает. Ходит по мероприятиям, тусит с моделями. Вон, с нашей Иринушкой тоже сфоткался, но жениться на ней не стал.

Сдала немного Иринка:

https://t.me/lenamiro/12853

А Жерар ходит с другими моделями. По-моему, футболит недостаточно ещё осознал, что в жизни он потерял.

Шакира бесится. Песни, вон, сочиняет. Мамку Пике травит через забор. А этому — хоть бы что!

Возможно, он даже доволен, или мне это кажется? Смотрю я на этого Пике и всё понять не могу — он рад что ли, что всё так закончилось?

Очень странно, да?

Источник: Лена Миро


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