Навестить родных и вакцинироваться — многие китайцы встречают Новый год в Гонконге

После открытия границ в Гонконг потянулись жители материкового Китая, чтобы впервые за три года навестить родных и отметить Китайский Новый год — первый праздник без ограничений, рассказывает France 24. На фоне роста заболеваемости COVID-19 в КНР жители острова опасаются новых очагов заражения, а власти ограничили число въезжающих, некоторые из которых едут ради ревакцинации западными препаратами.

Между материковым Китаем и Гонконгом снова ходят поезда. Когда в Китае действовала политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, граница была закрыта. Эта жительница Гонконга не виделась с матерью три года. Волнительное воссоединение совсем близко.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОНКОНГА: Я (не виделась с мамой. — ИноТВ) очень долго, с января 2020 года. Это было очень сложное время.

Десятки тысяч семей ждали этого момента.

МАТЬ: Я так по ним скучала! Я так счастлива.

В центре Гонконга вовсю идёт подготовка к Китайскому Новому году. Это будет первый праздник с начала пандемии без каких-либо санитарных ограничений, однако некоторые жители опасаются возвращения жителей материкового Китая.

ЖИТЕЛЬ ГОНКОНГА: Когда я услышал о том, что границы снова открывают, то записался на вакцинацию, но мне пришлось ждать две-три недели перед посещением врача.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ГОНКОНГА: Я беспокоюсь, что будут новые вспышки (коронавируса. — ИноТВ), так что мне нужно пройти ревакцинацию.

В отличие от материкового Китая, в Гонконге можно получить вакцину на основе мРНК. Эта 60-летняя женщина дома сделала три прививки, но преодолела 5 тысяч километров, чтобы получить дозу именно этой вакцины.

ВРАЧ: Это вакцина Pfizer, она защищает от обычного коронавируса и «омикрона».

Для жителей Гонконга она бесплатна, а нерезиденты должны заплатить 220 евро.

ЖИТЕЛЬНИЦА КИТАЯ: Говорят, что эта вакцина более эффективна.

Пациентов из материкового Китая готовы принять десятки частных клиник.

ЛЮК ЧЭ-ЧУН, вице-президент медклиник Virtus: Большое количество жителей материкового Китая заинтересованы в том, чтобы приехать сюда. Мы получаем тысячи запросов. Мы прогнозируем рост в конце марта и апреле.

На фоне роста случаев заболевания коронавирусом в Китае власти Гонконга ограничили число приезжающих в специальный административный район. В день через границу пропускают только 60 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.