Короткая прогулка как средство борьбы с сидячим образом жизни

Даже короткая минутная прогулка каждый час может значительно снизить риски для здоровья, которые возникают от сидячего образа жизни. Как пишет NBC, это наглядно подтвердили результаты новых исследований.

В следующий раз, когда решите отправить письмо по электронной почте своему коллеге, подумайте о том, что лучше бы встать и дойти до него. Даже такое незатейливое движение может быть полезно для вашего здоровья.

В журнале Американского колледжа спортивной медицины опубликовали исследование, согласно которому, небольшая прогулка каждые полчаса может избавить от неприятностей, возникающих при длительных периодах сидения.

ДОКТОР КИТ ДИАЗ, доцент Колумбийского университета: Участники исследования приходили к нам в лабораторию и сидели там восемь часов. Каждый день мы применяли пару разных вариантов ходьбы, чтобы понять, что лучше компенсирует вред от сидения. В результате мы выяснили, что пятиминутная ходьба каждые полчаса снижает уровень сахара в крови на 60 процентов и нормализует кровяное давление. И даже ходьба в течение всего одной минуты каждый час помогает снизить давление.

Отсутствие движения несёт риски для здоровья. Это относится даже к людям, которые регулярно занимаются спортом. Увеличивается нагрузка на спину, шею, руки и ноги. Если вы ещё и сутулитесь, вам может грозить чрезмерная растяжка связок позвоночника и напряжение межпозвоночных дисков.

В долгосрочной перспективе возникает повышенная опасность ожирения, диабета, проблем с сердцем и даже преждевременной смерти. Надеетесь решить проблему с помощью стоячего письменного стола? Этого может быть недостаточно, так как находиться в одном положении весь день не принесёт никакой пользы.

Ключ к проблеме — двигаться как можно чаще. Если ваши ежедневные активные занятия короткие и достаточно интенсивные, они уже могут улучшить ваше здоровье.

Вот ещё одно исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine. Оно показало, что помогают даже небольшие фрагменты упражнений, вроде короткой пробежки вверх по лестнице или лавирования между пешеходами. Участники двигались достаточно интенсивно одну-две минуты трижды в день, и это снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 50 процентов.

Учёные также отметили снижение риска онкологии и других причин смертности на 40 процентов. Поэтому в следующий раз, когда поймёте, что засиделись, вспомните: человеческое тело создано для движения. Так что вставайте и вперёд!

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.