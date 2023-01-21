 

Короткая прогулка как средство борьбы с сидячим образом жизни

21.01.2023, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Даже короткая минутная прогулка каждый час может значительно снизить риски для здоровья, которые возникают от сидячего образа жизни. Как пишет NBC, это наглядно подтвердили результаты новых исследований.

В следующий раз, когда решите отправить письмо по электронной почте своему коллеге, подумайте о том, что лучше бы встать и дойти до него. Даже такое незатейливое движение может быть полезно для вашего здоровья. 

В журнале Американского колледжа спортивной медицины опубликовали исследование, согласно которому, небольшая прогулка каждые полчаса может избавить от неприятностей, возникающих при длительных периодах сидения. 

ДОКТОР КИТ ДИАЗ, доцент Колумбийского университета: Участники исследования приходили к нам в лабораторию и сидели там восемь часов. Каждый день мы применяли пару разных вариантов ходьбы, чтобы понять, что лучше компенсирует вред от сидения. В результате мы выяснили, что пятиминутная ходьба каждые полчаса снижает уровень сахара в крови на 60 процентов и нормализует кровяное давление. И даже ходьба в течение всего одной минуты каждый час помогает снизить давление. 

Отсутствие движения несёт риски для здоровья. Это относится даже к людям, которые регулярно занимаются спортом. Увеличивается нагрузка на спину, шею, руки и ноги. Если вы ещё и сутулитесь, вам может грозить чрезмерная растяжка связок позвоночника и напряжение межпозвоночных дисков. 

В долгосрочной перспективе возникает повышенная опасность ожирения, диабета, проблем с сердцем и даже преждевременной смерти. Надеетесь решить проблему с помощью стоячего письменного стола? Этого может быть недостаточно, так как находиться в одном положении весь день не принесёт никакой пользы. 

Ключ к проблеме — двигаться как можно чаще. Если ваши ежедневные активные занятия короткие и достаточно интенсивные, они уже могут улучшить ваше здоровье. 

Вот ещё одно исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine. Оно показало, что помогают даже небольшие фрагменты упражнений, вроде короткой пробежки вверх по лестнице или лавирования между пешеходами. Участники двигались достаточно интенсивно одну-две минуты трижды в день, и это снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 50 процентов. 

Учёные также отметили снижение риска онкологии и других причин смертности на 40 процентов. Поэтому в следующий раз, когда поймёте, что засиделись, вспомните: человеческое тело создано для движения. Так что вставайте и вперёд! 

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01.23 / 5 причин посмотреть подростковую драму “Саша”

29.08.22 / Мнение: “Контрнаступление ВСУ на Херсон”. Вечер 29.09.2022

13.09.22 / Скандалы: Под крыльями самолетов

26.07.22 / Боррель заявил, что подготовил подробные предложения по восстановлению ядерного соглашения

14.12.21 / 2022 год уже совсем скоро. Все астрологические события, которые нас ждут

19.05.21 / Минюст признал Сколково иностранным агентом

30.12.21 / C 1 января в России запретят продавать жевательную резинку

13.06.21 / Китайские хакеры атаковали сайты правительства России

07.11.21 / Тельняшка, пэчворк и шахматный узор: как раскрасить скучные осенние образы в гармонии с изысканными стилями одежды и аксессуарами

23.02.21 / РАН поддержала внедрение «этноматематики» в курс алгебры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика