Близнецы в вечном поиске нового: почему не следует раздражаться на знаки зодиака

Астрология объясняет многое в поведении того или иного человека. В том числе и те качества характера, которые могут раздражать.

Все мы разные и у каждого своя миссия на этой Земле. Поэтому не стоит относиться слишком строго и критично к тем чертам, которые не свойственны нам, но свойственны кому-то другому. Вот, какие черты являются наиболее раздражающими у каждого знака зодиака.

Овен

Представитель огненной стихии — импульсивная, энергичная и активная личность. Человек этого знака зодиака обожает дух соперничества. Ему нравится жить в условиях конкуренции, пытаться кого-то превзойти. Порой это раздражает: особенно тех людей, которые не любят соревноваться и которым больше импонирует философия, когда все равны.

Телец

Представитель земной стихии отличается упорством, трудолюбием, целеустремленностью. Именно эти качества помогают ему достичь успеха. В то время как другие могут сойти с дистанции, Телец не сдастся, а будет продолжать движение к осуществлению поставленных целей.

Однако есть одно качество в представителе этого знака, которое может раздражать других. Речь идет о невероятном упрямстве. Тельца практически невозможно в чем-либо переубедить.

Близнецы

Представитель воздушной стихии очень подвижен, непоседлив, немного рассеян. Он любознателен, быстро обрабатывает новую информацию. Однако его желание новизны и вечное движение может сильно утомлять и раздражать тех, кто его окружает.

Рак

Представитель земной стихии является семейным человеком. Он мнительный, восприимчивый, чувствительный, эмпатичный, склонен к сочувствию и состраданию. Это те черты, которые привлекают в нем окружающих.

Однако есть серьезный недостаток, который следует учитывать. Рак может быть искусным манипулятором и играть на чувствах других людей в корыстных целях.

Лев

Представитель огненной стихии — яркая и харизматичная личность, которая любит эпатировать и привлекать к себе внимание. Лев благороден, щедр и обладает множеством положительных черт, за исключением одной. Речь идет о тщеславии. Представитель этого знака нуждается в постоянной похвале и подтверждении своих достижений, что порой немало раздражает.

Дева

Представитель земной стихии является большим интеллектуалом. Он обладает аналитическим складом ума, отличается наблюдательностью, внимательностью, аккуратностью, трудолюбием, усидчивостью. Ему не нравится спонтанность, хаос, он предпочитает последовательность.

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Но есть одна черта в представителе этого знака, которая порой раздражает. Дело в том, что Дева считает себе умнее других и любит учить жизни всех, кто ее окружает.

Весы

Представитель воздушной стихии известен как дипломат и миротворец, человек, который всячески избегает конфликтов. Он эрудирован, начитан, обладает прекрасным чувством вкуса и стиля.

Несмотря на множество положительных черт, есть в представителе этого знака одна негативная, о которой мало кто догадывается. Дело в том, что такой человек втайне осуждает всех вокруг. Поэтому будьте осторожны, доверяя Весам свои секреты. Не всегда вы можете рассчитывать на эмпатию и поддержку с их стороны.

Скорпион

Верность, преданность, последовательность, стабильность в мыслях и чувствах — преимущества представителя водной стихии. Это глубоко думающий человек с богатым внутренним миром.

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Однако в нем может раздражать излишняя замкнутость. Скорпион не открывает душу даже самым близким людям.

Стрелец

Представитель огненной стихии дружелюбный, активный, коммуникабельный. Однако его раздражающая черты кроется в отсутствии анализа. Стрелец сначала делает, а уже потом думает о последствиях. А еще ему кажется, что он принял не то решение: что если бы поступил по-другому, то было бы лучше.

Козерог

Упорство, целеустремленность, выносливость, сила духа — те черты, которые помогают представителю земной стихии добиваться успеха. Однако есть один существенный недостаток: трудоголизм. Козерог всего себя отдает карьере, что не может не раздражать его близких.

Водолей

Представитель воздушной стихии отличается свободолюбием, независимостью, самодостаточностью, уверенностью в себе, креативным мышлением. Он часто генерирует гениальные идеи.

Однако в Водолее нередко может раздражать его высокомерие. Он из тех людей, кто всегда убежден в своей правоте и считает свои методы эффективнее предложенных другими людьми.

Рыбы

Мечтательный и эмпатичный фантазер, знаток психологии человеческих отношений — таков по натуре представитель водной стихии. В нем может раздражать только отсутствие храбрости и смелости. Сталкиваясь с трудностями, представитель этого знака не решает проблемы, а сразу от них убегает.