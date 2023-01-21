Врач перечислила страшные последствия недосыпа

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21.01.2023, 20:00, Разное
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Терапевт и диетолог медцентра “СМ-Клиника” Елена Тихомирова рассказала об опасности недосыпа. По словам врача, недостаток сна отрицательно сказывается на здоровье. Среди последствий недосыпа – ожирение и преждевременное старение, отметила специалист.

Если человек не будет спать положенное количество часов, то он собьет биоритмы, подчеркнула диетолог. В таком случае повысится уровень кортизола. Это, как известно, гормон стресса. Появится непреодолимое желание заесть это чувство. Поэтому возрастает риск ожирения, а оно, в свою очередь, приводит к другим страшным осложнениям.

Постоянный недосып негативно отражается на большинство систем человеческого организма, поэтому возможно преждевременное старение. То есть при недостатке сна внешний вид ухудшится, как и самочувствие. Сон очень важен для физического здоровья, отметила Елена Тихомирова.

Терапевт добавила, что во время сна происходит стабилизация нервной системы, регенерация соединительной ткани, а также процесс жироокисления. Так что необходимо насторожиться и изменить образ жизни, если недосып стал регулярным. Слова эксперта приводит RT.


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