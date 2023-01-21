В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев

Лекцию бывшего главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).

Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.

Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова*, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте в Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».

Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.

Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым. 1 марта радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира. Офис «Эха» на Новом Арбате закрылся 26 марта.

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