 

В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев

21.01.2023, 19:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лекцию бывшего главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).

Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.

Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова*, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте в Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».  

Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.

Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым. 1 марта радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира. Офис «Эха» на Новом Арбате закрылся 26 марта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / Французы раскритиковали Байдена за слова о возвращении Америки

26.08.21 / Грызлов обвинил Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу

21.07.20 / В Луцке спецназ захватил террориста и освободил заложников. «Все целы!»

15.03.21 / Ляшко об отказах украинцев прививаться: Есть много фактов, когда мобильные бригады повторно выезжают в ковидные больницы и вакцинируют

30.09.20 / В РФ решили создать аналог TikTok для школьников

27.06.22 / «Азот» в Северодонецке не смогли покинуть около 500 мирных жителей

21.06.21 / На Буковине остаются частично подтопленными подвалы и приусадебные участки в 15 населенных пунктах

28.01.22 / “Укрметаллургпром” попросил Зеленского инициировать отмену в США импортной пошлины на металлопродукцию из Украины

19.11.20 / Чернышов “закатывает в асфальт” рейтинг президента – экономист

04.12.21 / “Волосы – не зубы, отрастут”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук показала свою новую прическу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика