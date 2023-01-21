 

Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода

21.01.2023, 19:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.

Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».

Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.

Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.22 / Минск допустил возможность провокаций со стороны Украины

09.09.21 / Мнения: Богатые страны хотят выйти из ЕС

28.07.21 / Frankfurter Allgemeine – наводнение отравило ядами немецкую почву

03.10.20 / Германия решила вернуть РФ задержанные таможней иконы и предметы культа

18.02.21 / Эстония признала невозможность ограничить поставки с БелАЭС в Балтию

29.09.21 / Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в Германии

15.03.21 / Айлиш, Свифт, Леди Гага, Бейонсе. Названы победители “Грэмми”

13.04.21 / Москва призвала США держаться подальше от РФ и Крыма

29.10.21 / Бывший Facebook выпустит умные часы

09.09.21 / Цена на газ в Европе впервые превысила $700

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика