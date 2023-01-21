Мнение: Албанизация Альбиона, непопулярность британской армии и на чьей стороне Сербия

1. Похоже, в Албании перечитали «Гарри Поттера», где главный злодей, лорд Волдеморт, долго скрывался в албанских лесах, а затем вернулся в Британию. В реальном мире выходцы из Албании являются сейчас чуть ли не самыми проблемными мигрантами для британских властей (ссылка 1, ссылка 2):



Лондон запросил поддержку Тираны из-за огромного количества беженцев из Албании. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател договорилась с албанским главой МВД Бледаром Чучи об отправке полицейских из Албании в Довер и другие порты, чтобы они могли распознавать сбежавших соотечественников, проверять их криминальное прошлое и депортировать нелегалов. По сведениям лондонских спецслужб, от 40 до 60% всех мигрантов, переплывающих Ла-Манш, составляют именно албанцы.

Каждый третий постоялец гостиниц за счёт бюджета прибыл в Великобританию из Албании. Журналисты даже вскрыли маршрут, организованный албанскими мафиозными структурами. Албанцы с чистой криминальной биографией летят в Брюссель, затем по земле добираются в небольшой бельгийский порт Ньивпорт. Оттуда их переправляют на моторных лодках в район Дюнкерка. Там мигранты спокойно сдаются пограничникам, получают браслет с чипом, проходят медосмотр и поселяются в отеле. Преступникам приходится сложнее – они пересекают Европу на автомобилях или автобусах. Впрочем, на британской земле все оказываются в одинаковых условиях.

Новости прошлогодние, но с тех пор, кажется, ничего особо не изменилось, албанизация продолжается. Впрочем, как видно по заглавной фотографии, нелегально мигрируют в Британию не только албанцы. Албанцам-то ещё смешаться с местным коренным населением относительно просто.

2. Хиреет не только британский флот, неспособный уже даже защитить границы, но и британская армия. Простые британцы не хотят воевать за интересы США (ссылка):

Британцы массово отказываются идти в армию из-за ситуации, сложившейся на Украине, пишет Daily Mail.

По данным издания, число новобранцев в британской армии с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года составило 29,8 процента или 5090 человек. Издание отметило, что 2400 человек за год оставили службу. Число увольнений по сравнению с 2021-м выросло на 17 процентов.

«Особую тревогу вызывает резкое снижение числа мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии, во флоте и в военно-воздушных силах», — пишет издание. Журналисты связали тенденцию с заявлениями командования о том, что Вооруженные силы (ВС) Великобритании станут слабее после передачи Украине такого количества военной техники.

Авторы отметили, что к 2025 году численность военных сократится до наименьшего размера со времен наполеоновских войн. Они предположили, что в армии будут состоять 73 тысяч солдат.

3. Сербы пришли к ожидаемому решению (ссылка):

Короткой строкой: президент Сербии Вучич в интервью Bloomberg сообщил, что его страна с самого начала не поддерживает российскую СВО и вообще считает Крым и Донбасс Украиной.

Данная новость интересна только в контексте неоднократно повторяемой нами банальности о том, что Сербия — выбрала европейский путь, и данный выбор поддерживается большинством избирателей. И поэтому рассматривать Белград как союзника России в Европе не слишком перспективно.

Эту позицию Сербия занимает с 2014 года, с тем обоснованием, что сербское государство поддерживает территориальную целостность всех стран, поскольку не признаёт отделение Косово от Сербии. Но, как верно отмечают многие российские комментаторы, Крым/Донбасс являются по сути не аналогом Косово в целом, а скорее аналогом Северного Косово, населённого сербами. В роли же Косово в таком случае для нас выступает вся Украина. С той поправкой, что русские и украинцы – это всё-таки один народ, с минимальными различиями в культуре, языке и религии, в отличие от сербов и албанцев.

Также нужно понимать, что выбор у Сербии крайне ограничен, а точнее ограничены возможности сопротивления всё возрастающему давлению со стороны стран НАТО, которые своей территорией практически полностью окружают Сербию. Кроме того, сами сербы хотят быть европейцами, пусть даже на правах граждан второго сорта. Поэтому когда Евросоюз заставляет их выбирать между немцами и русскими, сербы твёрдо и последовательно выбирают немцев.

В будущем ситуация вполне может измениться: например, если Евросоюз развалится, а Венгрия выйдет из НАТО ради совместного с Россией решения вопроса о судьбе венгров в Закарпатье. Однако вряд ли это произойдёт в ближайшее время. Поэтому прямо сейчас рассчитывать на Сербию и Венгрию как союзников, даже ситуативных, мы не можем.