Минкульт: самую популярную часть «Гарри Поттера» снимали в России

Контрразведка Министерства культуры раскрыла одну из самых масштабных фальсификаций в истории мирового кинематографа.

Как оказалось, вторая часть фильма «Гарри Поттер и дары смерти» снималась не в Великобритании и США, а на территории Алтайского края.

В 2010 году под видом туристов в Барнаул прибыли граждане Йейтс, Рэдклифф, Гринт и другие члены съёмочной группы. Они полгода работали на территории Алтайского края, из 148 минут выпущенной киноленты 98 были сняты в России, утверждает замглавы контрразведки Минкульта Максим Воронков.

Как отмечают эксперты, именно уникальные природные условия Алтая во много определили успех фильма – в прокате он собрал больше миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом года.

– Обидно, что снимали в России, но об этом никому не сказали. Почему? Да потому что иначе весь мир будет снимать у нас, ибо наша страна – самая красивая и в России можно найти вид на любой вкус, – комментирует ситуацию киноэксперт, директор Государственной студии озвучания Дмитрий Пучков.

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