Президент Болгарии Радев заявил, что поставки оружия Украине грозит эскалацией конфликта во всем мире
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Болгария не должна поставлять оружие на Украину, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином, сообщил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.
Президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, передает RT.
По словам Радева, это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином». Также он заявил, что позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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