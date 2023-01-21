 

Президент Болгарии Радев заявил, что поставки оружия Украине грозит эскалацией конфликта во всем мире

21.01.2023, 18:20, Новости дня
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Болгария не должна поставлять оружие на Украину, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином, сообщил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.

Президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, передает RT.

По словам Радева, это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином». Также он заявил, что позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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