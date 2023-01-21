 

Пузо уже не скрыть: округлившаяся Ходченкова готовится рожать сына

21.01.2023, 17:11, Разное
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Светлана Ходченкова – одна из самых красивых и успешных российских актрис. У звезды случился прекрасный старт карьеры в 2003 году в фильме Станислава Говорухина “Благословите женщину”, и с тех пор артистка не сходит с экранов.

Физиогномист Елена Мифф проанализировала лицо Светланы Ходченковой и постаралась ответить на главные вопросы, которые волнуют поклонников: когда же артистка выйдет замуж и будут ли у нее дети?

По словам специалиста, в лице Ходченковой прослеживаются все признаки жесткой бизнесвумен, она без труда могла бы стать юристом, да и в целом добиться успеха в любой области. “У нее достаточно тупой подбородок. Это говорит о том, что она решительна в своем выборе”, – говорит Мифф.

Возможно, именно эта твердость характера и отпугивает мужчин. “Она твердая, непластичная. Может быть, это появилось в ней, потому что она росла без отца”, – отмечает эксперт. По словам Елены Мифф, актриса пойдет под венец, только если сама захочет, а на роль ее спутника жизни подойдет далеко не каждый.

Последние месяцы артистка, судя по всему, счастлива. В личном блоге звезда то и дело намекает на романтические отношения, публикуя то две пары следов на райском пляже, то два бокала на столе. В какой-то момент поклонники даже решили, что округлившаяся от счастья Светлана Ходченкова беременна: на ее странице появилась фотография с пузом, которое уже не скрыть. Но увы, это оказалась всего лишь роль.

По словам Мифф, актриса боится изменений, поэтому до сих пор не стала мамой и не вышла замуж. “Если решит завести детей, то тоже у нее это будет, однако всего один ребенок и, скорее всего, мальчик”, – говорит специалист. Пока же, если актриса и готовится рожать сына, то только в кино или мечтах поклонников.


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