 

Выглядит жутко: Отощавшая до скелета Варнава лишилась руки до локтя

21.01.2023, 17:11, Разное
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Екатерина Варнава, не так давно ошарашившая общественность новостями о разводе с режиссером Александром Молочниковым и предшествовавшей этому тайной свадьбе, вот уже несколько лет пробует себя не только в юмористическом жанре стендапа, но и пробует сниматься в кино.

Последней киноработой Екатерины стал сериал “Фандорин. Азазель”, который буквально пару дней назад стал достпен для просмотра. В нем она сыграла эпизодическую роль богатой дамы, представшей перед главным гером картины с одних лишь стрингах, да с бокалом игристого в руке.

Кадром из сериала Екатерина Варнава поделилась в своем личном блоге, чтобы привлечь внимание подписчиков к недавней премьере, а также узнать мнения зрителей о первой серии. Однако выложившая фотографию в Сеть Екатерина лишь напугала общественность своей худобой, которая, по мнению многих, выглядит жутко нездорово.

Более того, отощавшая, как сочли зрители, практически до состояния скелета Варнава выбрала не самый лучший стоп-кадр: на нем она опирается рукой на дверной косяк, а потому будто бы лишилась руки по локоть.

“Опошлили уже все ,что можно”, “Ни стыда ,ни совести. Кому нужны эти голые тела. Мода что ли пошла чем голее тем лучше”, – выразили свое разочарование зрители, недовольные неуместным, на их взгляд, оголением Екатерины Варнавы.


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