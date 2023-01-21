Тест: отгадайте фильм с Чуриковой по цитате

Инна Чурикова была гениальной актрисой, правда, режиссеры разглядели ее дарование не сразу. Поначалу артистку брали только на роли несуразных девиц, а первые несколько лет после выпуска из Щепкинского училища она работала в ТЮЗе – играла Бабу Ягу и Лису.

Первой громкой ролью Чуриковой в кино стала Паша в фильме “Начало”. В этой картине сложилось все: блестящий актерский состав, трогательная история о первых шагах девушки, мечтающей о любви и признании, и, конечно, неподражаемая игра Инны Михайловны.

За свою карьеру Чурикова снялась примерно в 60 картинах. Многие из них разошлись на цитаты. А вы сможете отгадать фильмы с актрисой по небольшому отрывку?