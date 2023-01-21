 

Тест: отгадайте фильм с Чуриковой по цитате

21.01.2023, 17:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инна Чурикова была гениальной актрисой, правда, режиссеры разглядели ее дарование не сразу. Поначалу артистку брали только на роли несуразных девиц, а первые несколько лет после выпуска из Щепкинского училища она работала в ТЮЗе – играла Бабу Ягу и Лису.

Первой громкой ролью Чуриковой в кино стала Паша в фильме “Начало”. В этой картине сложилось все: блестящий актерский состав, трогательная история о первых шагах девушки, мечтающей о любви и признании, и, конечно, неподражаемая игра Инны Михайловны.

За свою карьеру Чурикова снялась примерно в 60 картинах. Многие из них разошлись на цитаты. А вы сможете отгадать фильмы с актрисой по небольшому отрывку?


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.23 / Apple резко снизила стоимость iPhone 14 в Китае, чтобы увеличить продажи

27.11.22 / Мнение: Футбол и пропаганда

21.06.21 / Словакия отказала Украине в реверсных поставках газа из “Северного потока-2”

28.11.22 / Звезда “Дома дракона” Мэтт Смит спровоцировал слухи о новом романе

04.01.22 / Актрисы советского кино столкнулись с проклятьем

22.06.22 / Junge Welt – ради «победы над Путиным» немецкие власти готовы выпустить «климатического убийцу»

08.10.22 / Как избавиться от синдрома спасателя

13.01.23 / Унитаз за $10 тысяч произвёл фурор на выставке в Лас-Вегасе

04.04.22 / Мнение: Южная Корея должна дисциплинировать себя

28.07.20 / У женщины из тела растет металлическая проволока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика