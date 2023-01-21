МИД: Нет необходимости в нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции
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Россия не может говорить о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений при поддержке ООН. Если Черноморская инициатива будет реализовываться медленно и с трудом, то никаких результатов по Меморандуму РФ – ООН не будет, заявили в МИД России.
Согласно комментарию российского МИДа, опубликованному на его сайте: “Если эта чисто гуманитарная инициатива будет реализовываться с такими трудностями или застоем, то говорить о нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений при помощи ООН не приходится”, – сказал он. Это было сделано в связи с сообщением СМИ секретариата ООН о Черноморской инициативе.
В комментарии министерства подчеркивается, что меморандум ООН Россия-Россия – документ о нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений – был упомянут в “одном абзаце” отчета ООН для СМИ.
У ООН нет никаких конкретных доказательств (в отличие от “Черноморской инициативы”) того, что это соглашение было выполнено. Вашингтон, Брюссель и Лондон неоднократно заявляли, что односторонние санкции не распространяются на продовольствие или удобрения. Они просто гарантируют продолжение усилий по предоставлению соответствующих исключений. Почему мы требуем исключений, когда нет никаких ограничений?
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