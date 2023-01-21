Fox News – «не покупай стейк, ешь насекомых» — журналист разоблачил лицемерие участников форума в Давосе

Всемиирный экономический форум — жутковатое мероприятие, а его участники — лицемеры и мошенники, уверен американский журналист-расследователь Майкл Шелленбергер. Как отметил репортёр в эфире Fox News, миллиардеры, заседающие в Давосе, призывают массы отказаться от мяса и ископаемого топлива, а сами летают на частных самолётах и пользуются услугами секс-работниц.

Встречайте Майкла Шелленбергера — журналиста-расследователя и колумниста Substack. Действительно ли я преувеличиваю насчёт этого Всемирного экономического форума?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, журналист: Вовсе нет. Рад видеть тебя, Джесси. Я думаю, ты правильно сказал: это жутковатое мероприятие. Это люди, утверждающие, что хотят прозрачности и открытости, но как мы выяснили на этой неделе в нашем репортаже, собственные финансы, касающиеся как Всемирного экономического форума, так и семьи Клауса Шваба, они прячут. Не стоит забывать, что эта группа имеет штаб-квартиру в Швейцарии — стране, где действуют строжайшие правила для банков. И она позволяет людям, в том числе криминальным структурам, скрывать своё состояние. Это попытка выглядеть «зелёными» со стороны людей, летающих на частных самолётах, но продвигающих массам идеи поедания насекомых вместо мяса. Они говорят бедным странам, что те не должны использовать ископаемое топливо, а сами летают повсюду частными рейсами.

На самом деле это лакмусовая бумажка, показывающая, кто из людей хуже всех в мире. У каждого свой интерес: инвесторы хотят завладеть инсайдерской информацией, политики хотят получить у этих инвесторов работу после ухода с должности. Фактически, как мы уже отметили, они окружены тайной, но на самом деле это секта в обёртке жульничества, которое, в свою очередь, обёрнуто в тайну. Это самая настоящая афера. Надеюсь, она находится на последнем издыхании. Мне кажется, это часть устаревшего миропорядка, конец которого близок.

Не думаю, что Эл Гор когда-нибудь ел насекомых. И, мне кажется, эти кадры тому свидетельство. Мы видели сообщения о том, что торговля сексуальными услугами резко пошла вверх примерно в то же время, когда начался этот саммит. Вы что-нибудь об этом слышали, Майкл?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, журналист: О, это всем известно. Имя им легион. Секс-работницы приезжают со всей Европы, чтобы обслуживать солидных миллиардеров, инвесторов, их сотрудников. Был репортаж в газете The Guardian, которая грудью стоит за большую часть повестки Всемирного экономического форума, где описывались угрожающие масштабы сексуальных домогательств, описывалось то, как квалифицированных сотрудников Всемирного экономического форума отодвигают в сторону из-за того, что они недостаточно хорошо выглядят. Это жутковатая организация. То есть, если вы не хотите, чтобы люди считали вас злодеем из фильмов о Джеймсе Бонде, то вы явно посылаете не те сигналы.

Да уж. Не покупай стейк, купи женщину — всё логично. Майкл, спасибо большое за информацию.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.