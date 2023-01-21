“Такой период в моей жизни тоже был”: Юлия Савичева о звездной болезни, начале и перерыве в карьере, отношениях с Фадеевым

Певица Юлия Савичева заняла во втором сезоне проекта «Фабрика звезд» четвертое место. Несмотря на то что артистка не одержала победу, ей все равно удалось сделать большой прорыв в сольной карьере и занять свою нишу на отечественной эстраде. В передаче «Фабрика с Яной Чуриковой» знаменитость рассказала о начале творческой деятельности, отношениях с Максом Фадеевым и поведала немного о личном.

О дебюте на сцене

Савичева родилась в музыкальной семье. Ее мама Светлана преподавала в музыкальной школе, а папа Станислав был барабанщиком рок-группы «Конвой». В этом же коллективе работал и Максим Фадеев. Коллеги дружили вне сцены, Фадеев нередко приходил в гости к приятелю.

В один из таких визитов Максим сел за пианино, чтобы сыграть мелодию. В зеркале он увидел отражение маленькой Юли, дочери друга Станислава. В тот момент Фадееву пришла в голову мысль о том, чтобы выступить с этой малышкой на одной сцене.

Идея вскоре была реализована. Дебют Савичевой на сцене состоялся, когда ей было всего 4 годика. По словам артистки, видео с этого выступления до сих пор можно отыскать на просторах интернета.

О влиянии Фадеева на карьеру

Поскольку Максим был другом семьи, то Савичева воспринимала его почти как отца или как старшего брата. У них были теплые доверительные отношения.

Злые языки говорят, что Юлия попала на «Фабрику» по блату, благодаря Фадееву. И если бы не он, то певице не удалось бы попасть в мир шоу-бизнеса. Савичева категорически не согласна с подобными умозаключениями. Она не устает повторять, что попала на «Фабрику звезд» как все: точно так же проходила кастинг на общих условиях, выстаивала часовые очереди и т. д. Юлия отмечает, что при всем желании Фадеев не смог бы повлиять на решение членов жюри. В составе комиссии было много людей, и они коллективно решали, кого брать на проект, а кого нет. По мнению Савичевой, комиссия бы точно не взяла человека с полным отсутствием музыкальных талантов.

О выступлении с «Бонни-М»

Один из самых ярких и запоминающихся номеров Юлии на «Фабрике звезд» – это выступление с легендарной группой «Бонни-М». До сих пор Савичева с улыбкой вспоминает этот номер. Тогда были проблемы с наушниками и со звуком. Юлия пела живьем и из-за проблем с аппаратурой сбилась с мелодии. Со стороны это звучало так, будто Савичева сфальшивила, хотя на самом деле это не так.

Забавно Юлия себя вела на сцене. Она не особо обращала внимание на участников «Бонни-М». Как отмечает Савичева, пела она самозабвенно, а «Бонни-М» – как будто были у нее на подпевках. И дело вовсе не в высокомерии, а из-за молодости и неопытности.

О внутренних трансформациях

Юлия пришла на «Фабрику» еще совсем юной, в возрасте 15-16 лет. По мнению артистки, именно детскость помогла ей не воспринимать многие вещи близко к сердцу, на что-то не обращать внимания и не замечать. В то же время нередко Савичева слышала в свой адрес требования и упреки о необходимости повзрослеть. Юлия поясняет: она не знала, как это сделать. Она вела себя естественно и была такой, какая есть.

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Уже со временем пришли опыт, мудрость, понимание каких-то важных серьезных вещей. Кстати, первые трансформации произошли непосредственно на «Фабрике». За три месяца на проекте Юлия действительно повзрослела, что подтверждает ведущая проекта Яна Чурикова.

О конфликте с Гагариной

Певица Полина Гагарина стала победительницей второго сезона “Фабрики”. Савичева же заняла четвертое место. Тем не менее, именно Юлия приняла участие в конкурсе “Евробест”, где, по правилам, должен быть выступать либо победитель “Фабрики звезд”, либо кто-то из финалистов. Эта ситуация возмутила Гагарину, и в то время она нелестно высказывалась в адрес Савичевой.

Юлия пояснила, что произошло на самом деле. По ее словам, Полина просто не подписала контракт. И, кстати, не планировала подписывать, о чем заранее сообщила Фадееву. Гагарина решила тогда заняться учебой, а не развивать музыкальную карьеру. Савичева подчеркнула, что это было исключительно решение и выбор самой Полины – ехать или не ехать на конкурс.

О муже

Юлия познакомилась со своим нынешним мужем — музыкантом Александром Аршиновым — заочно. У друга она увидела диск с записью песни Александра, послушала и восхитилась треком. Ей захотелось познакомиться с исполнителем композиции, поэтому она сама взяла его номер телефона, сама позвонила и предложила встретиться. Аршинов согласился. Как выяснилось позже, Александр заочно влюбился в Юлию, когда увидел ее выступление на «Фабрике звезд». Но он и подумать не мог, что эта девушка из телека станет его избранницей.

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Вместе супруги почти двадцать лет. Они познакомились, когда Юлии было всего 16 лет, а Александру — 18 лет. Сейчас их связывает не только семейная жизнь, общий ребенок, но также и деловое сотрудничество.

О звездной болезни

Савичева не скрывает, что в ее жизни такой период звездности тоже был. Правда, в отличие от многих коллег по цеху, она не утаивает этот факт. Юлия вспоминает, что произошло это где-то в 2009 году. Артистка стала замечать за собой высокомерное отношение к окружающим. Все чаще она стала отказывать фанатам в общении: не фотографировалась, не давала автографов и т. д.

Кто знает, к чему бы это привело, если бы близкие вовремя не указали Юлии на ее ошибку. Тогда артистка сделала правильные выводы и исправилась.

О перерыве в карьере

Кризисный период наступил у Савичевой в возрасте 30 лет. Ей хотелось стать мамой, но не получалось. Выкидыш сильно «подкосил» артистку и ее супруга Александра Аршинова в том числе. Юлия чувствовала, что не может заниматься творчеством, как раньше, что ей нужен отдых, поэтому попросила Фадеева отпустить ее на год.

Чтобы залечить душевные раны и заодно пройти курс лечения, Савичева отправилась в Португалию. Результат оказался действенным. Артистка забеременела и вскоре родила дочь Аню. Вот только в декрете певица решила не засиживаться. Когда она почувствовала, что соскучилась по работе, то вновь связалась с Фадеевым и стала обсуждать новые проекты.

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Юлия признается, что рассказала о том непростом периоде перерыва в карьере уже постфактум, когда осуществила мечту стать мамой. Она хочет, чтобы ее история вдохновила многих женщин на то, что не нужно отчаиваться, нужно верить в лучшее.

О конфликте с Фадеевым

После «Фабрики» Юлия стала одной из подопечных Фадеева, развивала карьеру в его продюсерском центре. Когда Максим ликвидировал работу лейбла, то расторг контракты со своими артистами. Под раздачу попала и Юлия. Продюсер запретил ей исполнять ее старые хиты. Однако через некоторое время сам же Фадеев и снял этот запрет. Сегодня Савичева имеет право исполнять старые треки, записанные еще в составе лейбла Максима.

Певица пояснила, что произошло. В какой-то момент продюсера окружили нечестные люди. Они втерлись к нему в доверие, стали плести за спиной интриги, настраивать против Юлии. Из-за этих людей общение певицы с продюсером сошло на нет, что и привело к расторжению контракта и к решению о запрете исполнения песен.

Савичева признается, что не в обиде на Фадеева. Он в этой ситуации оказался жертвой интриг и сплетен. А когда во всем разобрался, то вновь стал общаться с Юлией. Сейчас у них хорошие отношения.

О воспитании детей

Савичева благодарна родителям за то, что они не заставляли ее заниматься тем, что ей не по душе, и не перегибали палку в развитии талантов ребенка. По мнению артистки, если насильно водить ребенка по секциям, перегружать его, то можно надолго отбить охоту к тому или иному занятию.

Как мудрая мама, Юлия наблюдает за тем, что привлекает ее дочь Аню. У ребенка есть полная свобода выбора. Савичева не планирует заставлять дочь идти по своим стопам. В то же время, если у Ани будет неподдельный интерес к музыке, то Юлия будет не против участия в ребенка в проектах наподобие «Фабрики звезд».