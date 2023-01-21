 

Мнение: Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»

21.01.2023, 15:39, Разное
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Когда прочитал новость, что депутатам покажут «Чебурашку», почему-то вспомнил времена СССР. Думаю, что не только я , а многие, кому на момент развала СССР было старше 12-15 лет еще не забыли, что «показать Чебурашку» в те времена означало совсем не то, что сейчас.

В конце 70-80 годах прошлого века, темными зимними вечерами к одиноким мужчинам подходила молодая девушка в шубе. И спрашивала: «Дяденька, хочешь Чебурашку посмотреть?».

Если дяденька отвечал утвердительно, девушка распахивала шубу, под которой не было НИЧЕГО…

Тут же подходили накаченные пацаны и говорили:

– Чебурашку видел? Надо заплатить…

Приходилось платить.

И почему мне вспомнилось советское «показать Чебурашку», когда я прочитал новость про то, что депутатам покажут «Чебурашку»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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