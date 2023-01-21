 

Ленфильм обвинил Дмитрия Назарова в нарушении авторских прав на песню «С чего начинается Родина»

21.01.2023, 15:33, Разное
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Директор киноконцерна «Ленфильм» Владислав Батюшкин обратился с иском к экс-народному артисту Дмитрию Назарову из-за незаконного исполнения
последним музыки и слов песни «С чего начинается Родина». Права на композицию принадлежат студии с 1968 года.

Сумма иска составляет 120 млн рублей – именно столько, по мнению правообладателей,
мог заработать Дмитрий Назаров на монетизации просмотров своего выступления.
Представитель Ленфильма подчеркнул, что артист не обращался за разрешением на
исполнение этой песни, а самовольно присвоил себе право не только петь её, но и
произвольным образом менять её текст.

Истец подчёркивает, что если жители
страны начнут каждый по своему почину исполнять и переиначивать советские
песни, то бюджет страны останется без значительной доли доходов от лицензионных
поступлений. Граждан предупреждают, что использование текстов таких
произведений, защищённых авторским правом, является незаконным.

«Мы не будем давать оценку художественной ценности изменений, которые внёс
в текст Назаров, или их политического значения, – объяснил Батюшкин. – Нас интересуют
только наши попранные права. В Советском Союзе песни писались не для того,
чтобы их пел кто попало ради каких-то своих целей, а для обеспечения заработка
музыкальных лейблов. Мы будем последовательно отставать эту позицию и нашу монополию
на воспроизведение и исполнение всех музыкальных произведений, которые
прозвучали в наших фильмах с самого первого дня основания студии».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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