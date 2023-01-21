 

Китаевед рассказала, как правильно встречать китайский Новый год

21.01.2023, 15:30, Новости дня
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Во всем мире 22 января будут отмечать китайский Новый год; руководитель школы китайского языка и культуры Анна Кузина рассказала о традициях и о том, как правильно встречать праздник.

Так, в Китае утром 22 января жители буду есть традиционное блюдо – пельмени, которые будут частично начинены финиками и монетками. Также ежегодно используются в большом количестве хлопушки и фейерверки ночью для отпугивания злых духов. Каникулы и праздники продлятся 15 дней, рассказала эксперт изданию «Вечерняя Москва».

В меню обязательны мясные блюда, рыба, тофу (соевый сыр) и пельмени. Все это символизирует достаток, изобилие и счастье, а гостей угощают конфетами и орехами, чтобы год был сладким.

Людям, рожденным в год животного – покровителя года, советуют надеть на праздник побольше красного. Каждый день должен быть четко расписан на первый день полагается навестить родственников, на шестой день – выбросить весь мусор, чтобы избавиться от бедности, на седьмой день – есть лапшу и рис – символы долголетия и успеха.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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