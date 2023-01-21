Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении

Подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в результате наступательных движений в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

В результате наступления на Запорожском направлении подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи, за сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Также в военном ведомстве заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражен пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона терробороны в Котляровке в ДНР, а также 67 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.

Кроме того, истребительной авиацией ВКС РФ во Владимировке в ДНР сбит самолет Су-24 ВСУ, а средствами ПВО в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Всего за сутки уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах пунктов Кременная, Ковалевка, Наугольное, Нововодяное, Нежурино, Змиевка, Площанка, Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), а также Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета HARM у Васильевки и Грозового Запорожской области.

Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

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