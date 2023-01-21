Мнение: О честном выборе «хорошего русского» из России… Что ему будет за это?

Пока официальная #статистика рисует умопомрачительные цифры «всенародной поддержки» СВО, менее пристрастная #социология говорит «фифти-фифти». То есть, около или чуть больше половины русских, — а сейчас в России внезапно русскими стали все, даже чеченцы, тувинцы и буряты, — остаются «хорошими», в глубине души ратуя за мир во всём мире и с пограничными странами в частности. Отчего возникает вопрос, а каким должен быть их выбор в сложившейся ситуации, которая от их выбора зависит мало?

Ибо, с одной стороны, есть понимание, что всё происходящее — как-то неправильно. А с другой, давит максима «Пусть моя страна и не права, но это моя страна». И что делать тому, для кого его страна — единственная Родина, ибо нет ни права на репатриацию, ни средств на релокацию, ни даже возможностей кооперации с такими же «миротворцами»: социум в РФ до крайности атомизирован, политическая поляна зачищена, а силовики свой хлеб отрабатывают на 5+?

Чтобы разговор был более предметным, давайте посмотрим на возможности выбора для среднего гражданина РФ, может быть, даже и #женщины.

Кстати, а вы знаете, что «средний русский» — это, на самом деле, средняя русская Маша, 42 лет от роду, с одним ребёнком, на которого она получает (или порой не получает) алименты? Живёт она в европейской части России, в городе с населением 600 тыс. чел. и ниже, работает в частном секторе, хотя её работодатель зависит от государства. Из ресурсов — своя квартира, либо унаследованная, либо ипотечная, а также 150-200 тыс. руб. на вкладе в Сбербанке. Ну и средняя российская зарплата.

Для полноты картины, возьмём и среднего российского Ваню. Он чуть моложе — около 38 лет, алименты платит, квартиру снимает и, с вероятностью один к трём трудится в «гаражной» экономике. В плане места жительства, дохода в месяц и размера сбережений — всё, как у Маши. #Россия — страна победившего равенства М и Ж.

Итак, что же каждому из них, не поддерживающих, в нынешней ситуации делать?

Для Вани приоритетом, наверное, можно назвать «не попасться» и, соответственно, не оказаться на линии боевого соприкосновения: он же пацифист. В остальном их с Машей линия поведения будет совпадать.

1. Не желать военного поражения, ни своей стране, ни соседней. Последовательно выступать за поиск путей диалога, за возврат к переговорам, за мирное урегулирование и так уже затянувшегося конфликта. В соцсетях, в курилках, в разговорах с родными и друзьями. Пусть это будет гласом вопиющего в пустыне, пусть одни будут плеваться, другие — крутить пальцем у виска, третьи — писать доносы. Но зато эта позиция — ни против совести, ни против правды. Наряду с этим, понимать и принимать, что компенсации за причинённый ущерб платить нужно, ибо это справедливо, и пояса затянуть придётся потуже.

2. Не разжигать ненависть к противостоящей стороне, на которой — такие же люди. Только многие из них уже потеряли своё имущество, похоронили родных и близких, утратили покой и многое говорят в стрессе такого, чего ни в жизнь не сказали бы в обычных обстоятельствах. Не вестись на провокации троллей, не вовлекаться в ср@чи, не оскорблять, не унижать, да и вообще ни в чём таком не участвовать. Информационная гигиена, терпение, понимание, эмпатия — вот, что нужно. Это не значит запереть себя в информационный вакуум, это значит «фильтровать базар» и сдерживать эмоции.

3. Не распыляться, а сосредоточиться на том, что сейчас в своих и только в своих силах. Да, государства стало намного больше, а собственных возможностей — намного меньше. Но они есть: заниматься своим здоровьем, поддерживать родных и близких, укреплять социальные связи, дистанцироваться от пропаганды, самостоятельно оценивать происходящее и тренды, накапливать ликвидные резервы и запасы необходимого, памятуя о том, что ситуация из терпимой в катастрофичную может превратиться очень быстро. Не за годы, как было в позднем #СССР, а за месяцы. Если есть ресурсы и желание — помогать тем, кому сейчас труднее и кто живёт в условиях, близких к гуманитарной катастрофе. По крайней мере, это по-людски.

И всё?

И всё…

Выбор не очень богатый и совсем не героический. Всего лишь — «не быть, не состоять и не участвовать». Но в текущей ситуации он хотя бы гуманный, человеческий.

Хотя как раз таким он вряд ли кажется тем, кто с той стороны. И особенно тем, кто «хороших русских» готовы видеть разве что в чёрных целлофановых пакетах. Их много, и с каждым днём становится всё больше. Им не нужны «переговоры о мире», им нужен сам мир. Прочный, твёрдый — и без России. Плюс ещё вот такое…

Получается, у «хороших русских» выбора уже и нет?

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