 

Севастополь высказался по поводу открытия Сбербанка Крыма

21.01.2023, 14:55, Разное
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По данным Telegram-каналов региональных правительств, Сбербанк открыл мобильный офис на площади Нахимова в Севастополе.

По данным банка, Сбербанк развернул банкоматы в четырех крымских населенных пунктах – Симферополе и Севастополе, а также Ялте, Ялтинском и Оползнево. Согласно заявлению, “сегодня работает мобильный офис на площади Нахимова. Вы можете снять деньги или оплатить проценты по карте”.

Ранее в среду Сбербанк объявил о начале своей деятельности в Крыму. Первые банкоматы уже установлены, офисы откроются в течение первого полугодия, а все услуги и продукты Сбербанка на полуострове будут доступны через год.


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