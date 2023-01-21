Севастополь высказался по поводу открытия Сбербанка Крыма

По данным Telegram-каналов региональных правительств, Сбербанк открыл мобильный офис на площади Нахимова в Севастополе.

По данным банка, Сбербанк развернул банкоматы в четырех крымских населенных пунктах – Симферополе и Севастополе, а также Ялте, Ялтинском и Оползнево. Согласно заявлению, “сегодня работает мобильный офис на площади Нахимова. Вы можете снять деньги или оплатить проценты по карте”.

Ранее в среду Сбербанк объявил о начале своей деятельности в Крыму. Первые банкоматы уже установлены, офисы откроются в течение первого полугодия, а все услуги и продукты Сбербанка на полуострове будут доступны через год.