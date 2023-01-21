 

Министерство иностранных дел отрицает обвинения в затягивании судебных проверок по сделкам с продовольствием

21.01.2023, 14:55, Разное
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Россия отрицает обвинения в задержке инспекций в рамках “зерновой сделки” по досмотру судов. По данным российского МИДа, этот список порядка и прохождения инспекций был создан Украиной.

“Мы также не подтверждаем данные пресс-релиза ООН о том, что в территориальных водах Турции находится более 100 судов. Это связано с инициативой. 64 судна в настоящее время пришвартованы в украинских портах и находятся в пределах инспекционных зон. Список их прохождения и порядок устанавливает украинская сторона. Российские представители не имеют на это никакого влияния”, – такой комментарий дал МИД РФ на сообщение СМИ секретариата ООН о Черноморской инициативе.


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